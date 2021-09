Laschet: Keine Legalisierung von Drogen

Der Kanzlerkandidat befürchtet negative Auswirkungen

Der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, sprach sich kürzlich gegen eine Legalisierung jeder Art von Drogen aus. Laschet, welcher gern Bier für den Wahlkampf benutzt, empfindet Drogen als eine Gefahr für Familie und Gesellschaft. „Mein Grundprinzip ist: Keine Legalisierung von Drogen,“ sagte Laschet der Funke Mediengruppe. Weiter mutmaßte er: „Die gesundheitlichen Schäden für Einzelne, gerade für junge Menschen, und die negativen Auswirkungen auf Familie und Gesellschaft sind zu groß.“

Auf die Frage, ob er selbst bereits einmal Cannabis oder gar andere Drogen konsumiert hat, antwortete er erwartungsgemäß mit „Nein“. Alkohol, die schädlichste Droge für Familie und Gesellschaft wird vom CDU/CSU Hoffnungsträger offensichtlich nicht als Droge gewertet. Die Schäden der Beschaffungskriminalität sowie die zunehmende Belastung von Konsumente, Richtern und Polizisten fallen hier unter den Tisch. Während in anderen Parteien ein Umdenken im Hinblick auf die Drogenpolitik zu beobachten ist, hält Laschet an alten Vorstellungen fest.

Ein Grund für das Verbot sei auch die damit verbundene Unterstützung der Taliban. Diese finanzieren sich zu einem großen Teil über den Handel mit Hasch und Opium. Statt den Handel mit einer Legalisierung effektiv zu unterbinden, bleibt Laschet hier blauäugig. Obwohl er sich der Gefahr einer Zunahme aus Afghanistan stammender Drogen bewusst ist, hofft er auf die Einhaltung von internationalem Recht. „Wir erwarten von der neuen Regierung in Kabul, dass sie sich an internationales Recht hält – das bedeutet, den Drogenanbau zu unterbinden,“ so Laschet.

