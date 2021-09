Umfrage: Cannabis stößt auf Akzeptanz

In einer Umfrage des Sterns bestätigt sich: Cannabis findet immer mehr Anklang.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat sich dafür ausgesprochen, Eigenbedarf bis zu sechs Gramm nur noch als Ordnungswidrigkeit zu behandeln. In einer neuen Umfrage des Stern-Magazins zeigt sich: Dies steht im Einklang mit der Meinung einer Vielzahl von Bürgern. Demnach können sich je 38% eine Behandlung mit medizinischem Cannabis vorstellen und schätzen die Pflanze auch als Alternative zu traditioneller Medizin. Jeder Dritte ist der Überzeugung, Cannabis sollte für jedermann legal sein. Ganze 15% haben bereits Erfahrung mit medizinischem Cannabis gemacht.

Die Umfrage deckt sich auch mit den Ergebnissen anderer Forschungsinstitute. Hier fielen die Zahlen mitunter noch günstiger für Freunde der Blüte aus; mehr als 80% hielten den Konsum von Cannabis für mindestens medizinische Zwecke sinnvoll. Vierzig Prozent hiervon sprachen sich auch für eine komplette Legalisierung aus. Besonders beliebt ist Hanf in Berlin: Knapp die Hälfte der Hauptstädter befürwortet eine vollständige Legalisierung. Schleswig-Holstein und Hamburg stellen den zweiten und dritten Platz.



Generell stellen sich nur noch wenige gegen ein komplettes Verbot. Nur knapp zehn Prozent der Bundesbürger ist der Meinung, Cannabis sollte vollständig verboten werden. Der Trend ist jedoch klar: Mehr und mehr Bürger sehen den Sinn für ein Verbot nicht. Dies spiegelt sich nicht nur in Umfragen wider, sondern auch in der Politik – dass sogar Abgeordnete der CSU für eine teilweise legalisierung plädieren, sollte ein deutliches Zeichen sein.

