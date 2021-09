Kalifornien: Massiver Überschuss bei Cannabis-Produktion

Der amerikanische Bundesstaat produziert mehr legales Cannabis als verkauft werden kann

Drei Jahre nach der Legalisierung von Cannabis boomt das business wie nie zuvor. Die massive Produktion von Cannabis in mehr als 7000 lizensierten Farmen auf etwa 700 Hektar Land überschwemmt die dortigen Shops und Versandhäuser – das sind einerseits gute Nachrichten für Konsumenten: Bei so viel Angebot fiel der Preis drastisch. FÜr die Bauern ist dies jedoch ein gefährlicher Trend.



Der stark fluktuierende Markt und die langsam voranschreitenden Regulationen sind für die Farmer existenzgefährdend. Die schleppende Vergabe von Lizenzen für Cannabis-Shops und das neue Aufblühen des Schwarzmarktes deuten in eine ähnliche Richtung. Zudem hat sich der Preis auf dem legalen und dem Schwarzmarkt angeglichen. Das bedeutet deutliche Einbußen für die Farmer, welche Preise mindern müssen um mithalten zu können. Zieht man Steuern und die Kosten für Transport und Tests ab, bleibt einem Preis zwischen 140-200 Dollar für eine Unze (etwa 30 Gramm) nicht viel übrig.



Allem Anschein nach wird die Produktion auch in den kommenden Jahren nicht weniger. Und das obwohl noch im letzten Jahr dank aufgrund von Covid-19-Lockdowns lange Durstrecken gängig waren.

