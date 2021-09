Internantional Cannabis Business Conference: Deutschland im Zugzwang

Streit, Frustration und Hoffnung auf der Cannabis Messe in Berlin

Auf der International Cannabis Business Conference (ICBC) wurde viel diskutiert. Einerseits sei Europa in Sachen Cannabis der weltweit zweitgrößte Markt – hinter den USA natürlich. Andererseits müsse hier noch viel geschehen, vor allem in Sachen Regulierung. Damit ist besonders Deutschland gemeint. Bei mehreren Diskussionen waren sich Experten und Vertreter verschiedener Parteien einig: Es besteht Zugzwang. Auch die mangelnden Zugangsmöglichkeiten wurden kritisiert. Obwohl seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis jährlich mehrere Tonnen importiert werden, sieht die Realität oft weniger rosig aus: Ahnungslose Ärzte, zahlungsunwillige Krankenkassen und überteuerte Produkte sind Alltag. Eine bessere Regulierung des Marktes würde nicht nur den Zugang erleichtern, sondern auch anderen EU-Ländern helfen. Die hohen Preise in Deutschland führen zu schlechter Verfügbarkeit in anderen Ländern, so Sita Schubert, Generalsekretärin der European Medicinal Cannabis Association.



Die inländische Produktion soll, besonders laut FDP und Linke, angekurbelt werden. Von der Hoffnung auf eine heimische Produktion von 100 Tonnen war die Rede. Das ist weit entfernt von den momentan vergebenen Lizenzen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte: 2,6 Tonnen dürfen derzeit produziert werden. Dass der Kauf von Freizeit- und Genußmitteln in der Apotheke paradox erscheint und CDU sowie AFD als einzige gegen jede weitere Legalisierung sind, verblasst dabei fast. Es bleibt abzuwarten was die Bundestagswahl und Koalitionsverhandlungen bringen.

