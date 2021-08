Cannabis kontrolliert erlauben

Kanzlerkandidatin Baerbock möchte Cannabis kontrolliert freigeben



Die Grünen-Kanzlerkandidatin möchte Cannabis kontrolliert freigeben. Dies äußerte sie am Donnerstag auf einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei in Kiel. „Ja, wir wollen Cannabis freigeben, natürlich kontrolliert, so wie man das beim Alkohol auch tut“, sagte sie in ihrer Rede. Ihre Argumente liegen darin, dass Polizeibeamte und Staatsanwaltschaften schon massiv überlastet sind. Und dies führt zu einer massiven Zeitverschwendung, laut Baerbock. Zudem würde es, laut Baerbock viele Cannabis-Verfahren der Justiz geben, die später ohnehin eingestellt werden. Schon aus diesem Grund der Sicherheit müsste Cannabis kontrolliert freigegeben werden. Auch die Drogenbeauftragte der CSU, Daniela Ludwig sprach sich für das Recht von Besitz von Cannabis in kleiner Menge aus. Es sollte somit nur noch Bußgelder geben, aber keine Freiheitsstrafen mehr möglich sein.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken