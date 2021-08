Niedersachsen Gesundheitsministerin fordert die Legalisierung von Cannabis

Daniela Behrens fordert die Legalisierung von Cannabis in geringer Menge



Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens würde eine Legalisierung von Cannabis in einer geringen Menge begrüßen. Nun fordert sie die Straffreiheit für kleine Mengen an Cannabis. Der Besitz einer Soll-Grenze von sechs Gramm soll toleriert werden. Im Fokus von Behrens stehen in erster Linie die Jugendlichen. Diese müssen lernen, mit einer Vielzahl an Drogen und ganz besonders mit Alltagsdrogen wie Alkohol und Nikotin umzugehen. Cannabis in geringen Mengen zu konsumieren und zu besitzen hätte den Vorteil, dass Jugendliche nicht mehr in die „Mühlen der Strafverfolgung“ geraten würden. Auch negative Folgen auf die Berufs- und Ausbildungswege junger Menschen würden somit vermieden. Dennoch schränkt die Gesundheitsministerin ein: „Cannabis ist keine harmlose Droge zu einer Straffreiheit gehört auch eine umfassende Suchtaufklärung und Suchtprävention.“ Behrens fordert eine gesellschaftliche Diskussion über dieses Thema.

