Bundestagswahl 2021: Wahlcheck vom Deutschen Hanfverband

Die Chance für eine ernsthafte Reform der Cannabispolitik?



Die Bundestagswahl steht am 26.09.2021 an und laut dem Deutschen Hanfverband stand die Chance für eine ernsthafte Reform der Cannabispolitik noch nie so gut wie zur jetzigen Bundestagswahl. Nach der Prognose und den neuesten Wahlumfragen geht hervor, dass sogar eine Regierung ohne Beteiligung der Blockierer CDU und CSU möglich ist. Auch soll ist es wahrscheinlich, dass Legalize-Parteien in Koalitionsverhandlungen und in der Opposition sitzen werden. Das Deutsche Hanfverband fordert jeden auf zur Wahl zu gehen und betont mehrfach, wie wichtig es ist die Drogenpolitik neu zu reformieren. Aus diesem Grund hat der DHV eine Wahlanalyse betrieben aufgrund dessen sie drei Parteien empfehlen können: Die Grünen, die für eine verbraucherfreundliche Marktregulierung mit Cannabisgeschäften ist. Die Linken, die sich in erster Linie auf Entkriminalisierung und Eigenanbau fokussieren. Und die FDP die vor allem das wirtschaftliche Potential der Cannabislegalisierung erkennt. Steht jedoch dem Eigenbau und auch dem Drug-Checking skeptisch gegenüber.

