Indoor-Plantage in Wädenswil ausgehoben

Polizei beschlagnahmt Indoor Cannabis-Plantage



In Zürich in Wädenswil hat die Kantonpilzei Zürich in einem Lagergebäude über 1000 Hanfpflanzen sichergestellt. Durch eine Hausdurchsuchung sei die Polizei auf die professionell betriebene Anlage aufmerksam geworden. Zudem fanden die Beamten einen weiteren Raum vor. Dieser war in Vorbereitung für dieselbe Anzahl an Cannabis-Pflanzen. Die Cannabis-Plantage hatte schätzungsweise einen Wert von über einhunderttausend Franken und wurde von mehreren Menschen betrieben. Vor Ort verhaftete die Polizei einen 32-jährigen Schweizer und einen 57 Jahre alten Bulgaren. Nach weiteren Durchsuchugen und Ermittlungen wurde zudem auch ein 33-jähriger Türke verhaftet. Die drei Männer wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Anlage wurde vernichtet sowie auch die Pflanzen.

