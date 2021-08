Junge Union im Augsburger Nordwesten fordert Cannabis-Legalisierung

Hanfverband lobt CSU



Das Hanfverband lobte die CSU in den Youtube-News, einer Nachrichtensendung in dem es rund ums Kiffen geht. Ein Lob an CSU dürfte bei diesem Kanal selten sein. Der Ansager der Sendung sprach von „Revolution“ und das „innerhalb dieser christlichen Repressionsparteien“. Auch sagte er, dass der Dank den jungen mutigen Leuten deren Ruf in die Partei gelte. Dieser Dank ging raus an die Augsburger Junge Union. Denn der JU-Vorstand äußerte sich wie folgt zur Drogenpolitik: „Kluge Politik statt sinnloser Verbote – Cannabis als Genussmittel legalisieren.“ Dies soll ein „Zeichen“ in der CSU sein. Es müsste eine Debatte geführt werden ganz „frei von Ideologien und Vorurteilen“.

