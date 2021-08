Cannabis-Plantage im Wald in Schöllnach gefunden

Forstarbeiter findet Cannabis-Plantage im Wald



In Schöllnach hat ein Forstarbeiter in einem Wald im niederbayerischen Landkreis Deggendorf eine Cannabis-Plantage entdeckt. Am Samstag wurde in einem Waldstück in der Nähe eines Kieswerks zwanzig Cannabis-Pflanzen gefunden. Die Pflanzen waren in einer Größe von 100 bis 180 Zentimeter und wurden sichergestellt. Der Forstarbeiter verständigte die Polizei umgehend über die Pflanzen. Wer hinter der Plantage steckt ist noch unklar. Die Beamten gehen von einem Drogenhandel aus. Die Polizei beschlagnahmte die Pflanzen und vernichtet die Plantage. Die Ermittlungen zu diesem Fall laufen, die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise.

