In Stralsund und Rügen wurden Cannabis-Pflanzen sichergestellt

77 Cannabis-Pflanzen wurden in Rügen gefunden und sichergestellt



In Stralsund und auf Rügen hat die Polizei Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Auf der Insel Rügen wurden 77 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. Diese wurden in der Wohnung eines 36-Jährigen gefunden. Die Pflanzen befanden sich in Aufzuchtzelten. Die Lüftung und die Beleuchtung der Zelte waren computergesteuert, so die Polizei. Im Garten fanden die Beamten dann weitere 39 Pflanzen und zudem stoßen sie auch auf Drogen in der Wohnung des Mannes. Der 36-Jährige wurde einem Richter vorgeführt und wurde in einer Justizvollzugsanstalt gebracht. In Stralsund gab es zwei Wohnungsdurchsuchung. Während der Kontrolle warf ein 20-Jähriger zwei Tütchen mit jeweils circa 100 Gramm Cannabis aus dem Fenster. Die Tütchen wurden gefunden und beschlagnahmt. Auch fand die Polizei Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Beamten vermuten, dass dies vom Handel mit Drogen stamme.

