Immer mehr Synthetische Cannabinoide im Umlauf

Konsumenten sind einer großen Gefahr ausgesetzt. Immer mehr fordern die Legalisierung von Cannabis



News von Derya Türkmen





Immer mehr Synthetische Cannabinoide sind in Deutschland im Umlauf. Viele Konsumenten können nicht testen, ob das erworbene Gras künstlich verstärktes Cannabis ist oder nicht. Aus diesem Grund gab es bereits Todesfälle. Ausweislich des Bundeslagebilds Rauschgiftkriminalität des Bundeskriminalamts starben zwischen 2019 und 2020 jeweils fünf Menschen an den Folgen des Konsums von Synthetischen Cannabinoiden. Deshalb fordern immer mehr Kiffer die Legalisierung von Cannabis. Ob das erworbene Gras synthetische Cannbinoide enthält, kann man testen lassen. Jedoch ist dies ist deutschlandweit nur an einer Teststation möglich, und zwar bei dem Frankfurter Verein. Karsten Tögel-Lins, Sozialarbeiter beim Frankfurter Verein schildert das Problem: „Synthetische Cannabinoide sind unsichtbar, geruchs- und geschmacklos. Weil Besitz und Vertrieb von Marihuana in Deutschland illegal sind, gibt es aber natürlich keinen Drogen-TÜV. Konsumentinnen und Konsumenten bleibt nur der Schwarzmarkt, falls sie auf ihr High nicht verzichten wollen“. Ein entsprechendes Drug Checking wäre hier die Lösung und das nicht nur einmal in Deutschland. Das sogenannte Drug Checking steht auch sogar im schwarz-grünen Koalitionsvertrag, doch das Angebot wird noch vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte blockiert. Tögel-Lins vom Verein sieht es als notwendig an, Drogen vor dem Konsum auf ihre Inhaltsstoffe zu kontrollieren und den Konsumenten über die möglichen Risiken aufzuklären. Seiner Meinung nach ist dieser effizienter als ein Verbot.

