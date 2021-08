28-Jähriger wird wegen Cannabis-Plantage festgenommen

In Herten wurde ein 28-Jähriger Cannabis-Anbauer festgenommen



News von Derya Türkmen





In Herten wurde ein 28-Jähriger wegen Anbau von Cannabis vorläufig festgenommen. Die Polizei fand die Plantage aufgrund von Hinweisen der Nachbarn. Die hatten sich nämlich bei der Polizei über eine Geruchsbelästigung beschwert und sogar auch Gas als Ursache vermutet. Der Polizei wurde der Geruch als „verdächtig“ beschrieben. So kamen die Beamten bei dem 28-Jährigen vorbei und entdeckten seine Indoor-Cannabis-Plantage. Laut der Polizeisprecherin handle es sich um eine Plantage mit einer „zweistelligen Zahl von Pflanzen“. Somit erklärte sich auch, dass es nicht um Gas-Geruch ging, sondern um Cannabis-Geruch. Die Pflanzen wurden sichergestellt und die Ermittlungen laufen noch an. Ob nun für den 28-Jährigen ein Haftbefehl oder Untersuchungshaft beantragt werde, sei noch offen. Diese Entscheidung hinge von weiteren Ermittlungen ab.

