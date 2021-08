Wegen Cannabis-Anbau wird 41-Jähriger zu 6300 Euro Geldstrafe verurteilt



News von Derya Türkmen





In Bergisch Gladbach wurde ein 41-Jähriger zu einer Geldstrafe von 6300 Euro verurteilt. Der Cannabis-Anbauer gestand, in seiner Wohnung Cannabis angebaut zu haben. Die Ernte war jedoch nicht hochqualitativ und auch für den Eigenbedarf des 41-Jährigen bestimmt. Bei Wohnungsdurchsuchung am 23. April 2020 hatten die Beamten 150 Gramm Cannabis entdeckt und beschlagnahmt. Das Gericht sei im „untertesten Bereich den Möglichen geblieben mit der Strafe für den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“. Die Verurteilung wird nicht in das polizeiliche Führungszeugnis eingetragen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken