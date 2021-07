Cannabis-Plantage in Wien Neustadt ausgehoben

24 Verdächtige wegen Cannabis-Plantage in Wien festgenommen



News von Derya Türkmen





In Wien Neustadt entdeckten Drogenermittler aus dem Wiener Landeskriminalamt eine Cannabis-Plantage in einer Halle. Zudem nahmen sie 24 Verdächtige im Alter von 18 bis 48 Jahren fest. Die Anbauer der Cannabis-Plantage waren seit 2020 in Wien aktiv. Außerdem wurden während der Hausdurchsuchung 2.000 Cannabis-Pflanzen entdeckt, die schätzungsweise 80 Kilogramm Cannabis-Ernte ergeben hätten. Zudem wurde auch 3,1 Kilogramm Kokain und 204.000 Euro Bargeld gefunden. Auch drei Fahrzeuge wurden von der Wiener Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen liefen seit letztem Jahr.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken