Drei Männer wurden verhaftet wegen Cannabis-Handel

Polizei beschlagnahmt 3300 Gramm Cannabis und verhaftet drei Männer



News von Derya Türkmen





In Kiel wurden drei junge Männer im Alter von 17 bis 28 Jahr nach einer Rauschgiftermittlung vorläufig festgenommen. Sie standen unter Verdacht gewerbsmäßig mit Cannabis bzw. Betäubungsmitteln verhandelt zu haben. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnungen der drei verhafteten Personen. In mehreren Wohnungen, Gartenlauben und Kleingartenparzellen fand die Polizei letztendlich insgesamt 3300 Gramm Cannabis, circa 50 Gramm Haschisch und rund 18.000 Euro Bargeld. Diese wurden beschlagnahmt. Zwei der drei Personen, ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger müssen sich nun in gesonderten Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in hoher Menge verantworten und sitzen nun in Untersuchungshaft.

