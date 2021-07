Wegen Cannabis-Plantage festgenommen

In Brevörde wurden drei Männer wegen Anbau von Cannabis-Plantage festgenommen



News von Derya Türkmen





In Holzminden/Brevörde wurden drei Männer wegen dem Verdacht, unerlaubt Betäubungsmittel angebaut zu haben, festgenommen. Ein Augenzeuge teilte den Beamten mit, dass er mehrere Männer beobachtet habe. Diese hätten einen verdeckt abgestellten Transporter mit seltsamen Gegenständen beluden. Der 47-Jährige Zeuge empfand die Situation als suspekt, weshalb er die Polizei anrief. Daraufhin wurde der Transporter nach Verlassen der Ortschaft Brevörde von den Beamten angehalten. In dem Wagen befanden sich zwei Männer. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fand die Polizei Indoor-Anlagen-Equipment zum Anbau von Cannabis. Die Beamten stellten die Utensilien und den Transporter sicher und die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Laut der Staatsanwaltschaft wurde für das Fahrzeug und das Haus ein Durchsuchungsbefehl stattgegeben. In dem Haus trafen die Beamten auf einen weiteren Mann im Alter von 23 Jahren. Zudem entdeckte die Polizei bereits abgeerntete Cannabis-Pflanzen und weitere mehrere Kilogramm zum Verkauf verpacktes Cannabis. Auch der 23-Jährige wurde festgenommen. Das Cannabis wurde beschlagnahmt.

