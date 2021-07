Ebersbach soll zum deutschen Zentrum für medizinisches Cannabis werden

Das Unternehmen Demecan baut in Ebersbach medizinisches Cannabis an



News von Derya Türkmen





Ebersbach bei Dresden entwickelt sich zurzeit zum deutschen Zentrum für den Anbau von medizinischem Cannabis. Demecan, gegründet 2017, ist eines der Unternehmen, denen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den Cannabisanbau in Deutschland genehmigt hat. Ab Oktober sollen die ersten Cannabis-Pflanzen geerntet und ausgeliefert werden, dies kündigten die Geschäftsführer an. Für den Cannabis-Anbau baut Demecan einen ehemaligen Schlachthof auf einem circa 100.000 Quadratmeter großen Grundstück in eine Indoor-Plantage um. Das Ziel des Unternehmens ist es, Ebersbach zum Zentrum von medizinischem Cannabis zu entwickeln. Die gesamte genehmigte Anbaumenge beträgt 10.400 Kilogramm, so vom Bundesinstitut erlaubt. Über vier Jahre verteilt. Adrian Fischer, der Mitgründer und Geschäftsführer äußerte sich wie folgt: „Wir wollen hier nicht nur hochwertiges, medizinisches Cannabis produzieren, sondern auch weitere Produkte wie etwa Cannabisextrakte entwickeln und die Forschung vorantreiben.“

