Cannabis-Plantage in Wuppertal entdeckt

Durch einen Brand wurde eine Cannabis-Plantage entdeckt



News von Derya Türkmen





Wuppertal – Durch einen Brand in einem leer stehenden Gewerbeobjekt fanden die Feuerwehrleute eine Cannabis-Plantage. Wie der Brand in dem unbewohnten Mehrparteienhaus zustande kam, ist unerklärlich, so die Aussage der Polizei. In dem Gebäude fanden die Beamten circa 500 erntereife Cannabis-Pflanzen. Die Kriminalpolizei unternahm eine Spurensicherung und bekam beim Abtransport der Pflanzen Unterstützung von der Feuerwehr. Die Ermittlungen wurden zur Brandursache und auch zu den Hintergründen der Cannabis-Plantage aufgenommen und werden nun von der Kriminalpolizei verfolgt. Die Pflanzen wurden noch am Selben umgehend entsorgt.

