Berliner wegen Handel mit Cannabis zu drei Jahren Haft verurteilt

Ein 34-Jähriger wurde wegen 16 Kilogramm Cannabis zu drei Jahren Haft verurteilt



News von Derya Türkmen





In Berlin wurde ein 34-Jähriger zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, wegen Besitz und Handel von Cannabis. Der Mann versteckte im November letzten Jahres 16 Kilogramm Cannabis bei einer entfernten Verwandten in Berlin-Reinickendorf. Die Enkeltochter fand die Cannabisblüten und brachte sie direkt zur Polizei. Der 34-Jährige gab bei der Polizei an, dass er das Cannabis so schnell wie möglich hätte verkaufen wollen. Als die Polizei nach Mitschuldigen und Komplizen fragte, antwortete der Mann nicht. Laut Aussage einer Zeugin wolle er allein bestraft werden. Eine Verständigung der Prozessbeteiligten lag zugrunde, es ist noch nicht rechtskräftig.

