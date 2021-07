Legaler Verkauf von Cannabis in Dresden wird gefordert

Ein Stadtratsantrag fordert den legalen Verkauf von Cannabis



News von Derya Türkmen





Laut dem Antrag der Dissidenten-Fraktion im Stadtrat von Dresden wird der legale Verkauf von Cannabis gefordert. Dresden soll ein Modellprojekt zur legalen und kontrollierten Abgabe von Cannabis starten. Das Modellprojekt wird laut Antrag vom Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in Zusammenarbeit mit der Suchtprävention der TU Dresden und der Polizei gestaltet. Ein Modellprojekt zur verantwortungsvollen Abgabe von Cannabis soll gestaltet und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Cannabis soll in Apotheken oder in sogenannten Cannabis Social Clubs verkauft werden, um somit auch den Konsumenten vor synthetischem Cannabis zu schützen. Max Aschenbach, der Dissidenten-Stadtrad, bestätigte, dass die Legalisierung und der freie Zugang zu Cannabis nun wirklich erforderlich sei: „Die aktuelle Drogenpolitik treibt die Menschen in die Illegalität“, so Dissidenten-Stadtrat Max Aschenbach.

