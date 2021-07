14-Jähriger wegen Cannabisbesitz verurteilt

Strafverfahren für 14-Jährigen wegen Cannabisbesitz



News von Derya Türkmen





In Soltau erwischten Beamten am Dienstag gegen 23:50 Uhr einen 14-Jährigen mit Cannabis. Aufgefallen war der Junge, da er ohne Licht mit seinem Fahrrad unterwegs war. Daraufhin hielt die Polizei ihn und er wurde einer Kontrolle unterzogen. Da der Junge sich nicht ausweisen konnte. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge an Cannabis unerlaubt in seinem Besitz. Der 14-Jährige gab zu, dass er mit seinen Freunden an dem Abend gekifft hätte und auf dem Weg nach Hause sei und er beteuerte ebenfalls, dass er nicht dachte, etwas Illegales zu machen. Zumal er auch vom Eigenbesitz ausging. Die Polizei beschlagnahmte die geringe Menge Cannabis. Gegen den 14-Jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

