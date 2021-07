Ermittlungsverfahren gegen zwei Jugendliche wegen illegalem Handel mit Cannabis

Gegen zwei Jugendliche wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet







News von Derya Türkmen





In Delbrück wurden gegen zwei Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Handel mit Cannabis eingeleitet. Während einer Streifenfahrt am Wochenende wurden die Beamten aufmerksam auf zwei Jugendliche. Als einer von Ihnen, ein 16-Jähriger, die Polizei bemerkten, flüchtete er. Die Beamten verfolgten ihn und ergriffen ihn, der Jugendliche leistete körperlichen Widerstand. Auch kamen die von der Polizei angeforderten Unterstützungskräfte. Letztendlich wurden beide Jugendliche in Gewahrsam genommen und durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte Utensilien, die auf illegalen Handel mit Betäubungsmittel hindeuteten und auch unterschiedliche Druckverschlusstüten mit Cannabis. Beide wurden nach Paderborn gebracht, um weitere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen.

