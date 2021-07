Zöllner in Weil am Rhein beschlagnahmen 21 Kilogramm CBD-Hanf

Ein Mann wird mit 21 Kilogramm CBD-Blüten vorläufig festgenommen







News von Derya Türkmen





Bei einer Fahrzeugkontrolle in Weil am Rhein fanden Zöllner 21 Kilogramm CBD-Hanf ohne Bescheinigung für die Ware. Zunächst war den Zöllnern nicht bewusst, dass es sich hierbei um CBD-Hanf handelt. Der Rauschgiftspürhund zeigte nämlich positiv auf die Blüten im Kofferraum an. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen. Ein Gutachten der Rechtsmedizin bestätigte, dass es sich bei den Hanfblüten um CBD handle. Somit wurde der Haftbefehl gegen Mann fallen gelassen und er kam auf Kaution raus. Die Zöllner sind sich jedoch einig: Ohne fehlende Bescheinigung ist nämlich auch CBD-Hanf Schmuggelware.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken