Arzneimittelkonzern Stada bietet medizinisches Cannabis an

Stada bietet medinizisches Cannabis als vielversprechende Therapieoption an



News von Derya Türkmen





Der Arzneimittelkonzern Stada wird zukünftig medizinisches Cannabis anbieten. Darunter fallen Cannabisextrakte und auch Cannabisblüten. Seit März 2021 bietet das deutsche Unternehmen medizinisches Cannabis für Patienten an. Darüber hinaus will Stada die Vorteile einer Therapie mit Cannabis aufklären. Anders Fogstrup, der Geschäftsführer der Stadapharm äußerte sich wie folgt: „Stada weist bereits eine langjährige Expertise im Bereich der Spezialpharmazeutika auf. Mit dieser neuartigen Therapiemöglichkeit unterstreichen wir unseren Anspruch, noch stärker als ‚Go-To‘-Partner für Ärzte und Apotheker wahrgenommen zu werden. Stada bietet Orientierungshilfe und Aufklärung in einem relativ neuen und stigmatisierten Markt.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken