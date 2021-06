Beschleunigter Zugang zum europäischen Markt durch Berliner Cannabis-Unternehmer

Berliner Cannabis-Unternehmen bietet internationalen Cannabis-Anbauern Zugang zum europäischen Markt







News von Derya Türkmen





Das führende europäischen Unternehmen für medizinisches Cannabis aus Berlin Cantourage bietet seit neustem eine neue Plattform an. Indem es Cannabis-Anbauern aus aller Welt ermöglicht wird, ihre Produkte schneller und kostengünstiger auf dem europäischen Cannabismarkt einzuführen. Dr. Florian Holzapfel, Mitbegründer von Cantourage, äußert sich wie folgt: „Unsere Plattform erweitert und verbessert das Angebot für Patienten und Gesundheitsdienstleister in Europa in Hinblick auf die Produktverfügbarkeit und Preisgestaltung. Darüber hinaus garantiert Cantourage höchste europäische Qualitätsstandards für Cannabisblüten aus aller Welt. Wir sind dabei, den Markt zu revolutionieren“.

