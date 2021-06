Cannabis-Plantagen mit 800 Pflanzen entdeckt

In Wetzlar hat die Polizei eine Cannabis-Plantagen ausgehoben



News von Derya Türkmen





Nachdem die Kriminalpolizei in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) monatelang Ermittlungen durchgeführt hat, haben sie nun in Wetzlar eine Plantage mit 800 Pflanzen ausgehoben. Die verdeckten Ermittlungen gegen die Beschuldigten starteten im April 2021. Zwei Männer, ein 37-Jähriger ohne festen Wohnsitz und ein 47-Jähriger aus Frankfurt haben laut der Polizei zwei Cannabis-Plantagen betrieben. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem acht Kilogramm Cannabis und einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag, die sichergestellt wurden. Die Beschuldigten wurden einer Haftrichterin vorgeführt und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

