60-Jähriger wird zu drei Jahren Haft verurteilt

Wegen Cannabis-Plantage wird ein 60-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt



News von Derya Türkmen





Ein 60-Jähriger wurde am Montag in Aachen/Kuchenheim wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel zu drei Jahren Haft verurteilt. So entschied das Landgericht Aachen und die 3. Große Strafkammer. Er habe auf einem Gelände einer ehemaligen Molkerei mehr als 4000 Cannabis-Pflanzen angebaut. Hilfe bekam er von zwei Frauen, die jeweils zwei Jahre auf Bewährung bekamen.

