Berliner Cannabis-Start-up wird mit 765.000 Euro gefördert

Hanfextrakte-Hersteller Becanex wurde mit Projektfinanzierung gefördert



News von Derya Türkmen





Das Berliner Cannabis-Start-up Unternehmen Becanex erhält eine Projektfinanzierung für Technologie und Produktentwicklung in Höhe von 765.000 Euro. Dieses Geld wird zur weiteren Erforschung der Extraktionstechnologie verwendet. Das Ziel von Becanex ist die Entwicklung von cannabinoidfreier Aromastoffe zur Zugabe in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetika. Zudem wird das Unternehmen mit der Produktentwicklung seine Position als Lieferant für Hanfextrakte und Terpene erweitern. Mit dem neuen Produkt will Becanex Lebensmittelunternehmen den Einstieg in den Hanfmarkt ermöglichen.

