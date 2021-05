Vier Deutsche in Salzburg sind angeklagt wegen Cannabis-Anbau

Cannabisplantage im Keller in Salzburg entdeckt



Salzburg – Bereits Ende 2019 wurde von der Polizei eine professionelle Cannabisplantage in einem Keller eines Hauses ausgehoben. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten circa sechs Kilogramm schon abgeerntetes und portioniertes Cannabis und Cannabisharz. Die vier Deutschen im Alter zwischen 25 und 48 Jahren wurden verhaftet. Ab April 2020 wurde der Keller zu einer professionellen Indoor-Plantage umgebaut. Laut Aussage investierten die Angeklagten rund 10.000 Euro für das Equipment. Die Ernte sollte in Deutschland verkauft werden. Nun hat die Staatsanwaltschaft in Salzburg Anklage gegen die vier Deutschen wegen Verbrechen des Suchtgifthandels und der Vorbereitung zum Suchtgifthandel erhoben.

