FDP-Bosse wollen keine Drogenpolitik à la Portugal

Bundesparteitag der FDP stimmt „versehentlich“ für eine Drogenpolitik nach portugiesischem Vorbild. Präsidium erzwingt erneute Abstimmung – und aus ist der Traum

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Am Samstag haben die Delegierten der FDP auf ihrem digitalen Bundesparteitag eindrucksvoll bewiesen, dass von oben angeordnete Linientreue und Folgsamkeit wichtiger ist als das eigene Gewissen. Es war ein mehr als unwürdiges Schauspiel, als der Änderungsantrag für das Wahlprogramm, der einen straffreien Cannabis- und Drogenkonsum verspricht, zunächst mit 61 Prozent der Delegiertenstimmen angenommen und nach einem Machtwort des Führungsduos Lindner/Kubicki erneut zur Abstimmung gebracht wurde. Nach einer kurzen Aussprache waren schließlich 58 Prozent der Parteisoldaten wie von Zauberhand auf Linie gebracht – Antrag abgelehnt.

Dabei wäre der Gewaltakt, das unerwünschte Votum der Delegierten von oberster Stelle zu negieren und nach Gutsherrenart korrigieren zu lassen, gar nicht nötig gewesen. Schließlich ging es bei dem mühselig verhinderten Antragsbeschluss nur um den marginalen Passus im Wahlprogramm, die deutsche Drogenpolitik nach dem Vorbild Portugals gestalten zu wollen. Welchem Delegierten, Parteimitglied und Stammwähler hätte dieses Wahlversprechen wirklich Bauchschmerzen bereitet? Und wer weiß überhaupt, was es mit der portugiesischen Drogenpolitik auf sich hat? Und ist das Thema Drogenpolitik überhaupt relevant, wenn es der „Mövenpick-Partei“ tatsächlich gelingen sollte, im Herbst am Katzentisch der Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu dürfen und sich als Steigbügelhalter für eine neue Regierungskoalition anzudienen?

Sei wie es sei: Hohn und Spott nach der ungelenken Rolle rückwärts in Sachen Drogenpolitik sei den „Freien Demokraten“ von Herzen gegönnt. Zumal jetzt auch der letzte Depp in „diesem unseren schönen Vaterlande“ weiß, dass die FDP-Führungselite bei ihren Parteisoldaten keine Träumerei, die in Portugal langjährige Realität ist, duldet. Lindner, Kubicki & Co. sind folglich nicht wählbar für Menschen, die sich nach der Bundestagswahl ein Ende des War on Drugs in deutschen Landen erhoffen.

