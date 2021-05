Polizei hebt Cannabis-Plantage mit 4.000 Pflanzen aus

Im Landkreis Schaumburg entdeckte die Polizei eine Cannabis-Plantage





News von Derya Türkmen





Landkreis Schaumburg – Die niedersächsische Polizei hat im Landkreis Schaumburg eine Cannabis-Plantage mit 4.000 Pflanzen ausgehoben. Die Plantage befand sich in einer ehemaligen Tennishalle. Das Landeskriminalamt Niedersachsen schätzt den Verkaufswert der Ernte auf bis zu vier Millionen Euro. Es wurden fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 61 Jahren vorläufig festgenommen, dies teilte das LKA Niedersachsen am Donnerstag mit. Die Beweise zu sichern würde noch einige Tage in Anspruch nehmen.

