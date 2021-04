Vier Tonnen Cannabis in Container beschlagnahmt

In Griechenland wurden vier Tonnen Cannabis in Container sichergestellt













News von Derya Türkmen





Griechenland/Piräus – Griechische Fahnder haben vier Tonnen und 387 Kilogramm Cannabis in Piräus beschlagnahmt. Das Cannabis war in einem Hohlraum eines Containers versteckt und hätten laut der Polizei einen Schwarzmarktwert von ca. 33 Millionen Euro. Die Lieferung kam aus dem Libanon und sollte dann weiter in die Slowakei transportiert werden. Festnahmen gab es bis jetzt keine, da noch nicht klar ist, wer hinter der Drogenlieferung steckt. Erste Hinweise haben die griechischen Behörden von in Griechenland stationierten US-amerikanischen Drogenfahndern bekommen.

