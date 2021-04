Drogendealer mit 140 Gramm Haschisch festgenommen

In Luxemburg wird ein Dealer mit 140 Gramm festgenommen











News von Derya Türkmen





Luxemburg – Zeugen riefen die Polizei, nachdem sie mitbekommen hatten, dass einige Personen unerlaubt in ein Haus eindrangen. Vor Ort traf die Polizei einen Mann in einem unbewohnten Gebäude. Bei der Dursuchung der Person fanden die Beamten etwa 140 Gramm Haschisch, mehrere Mobiltelefone, eine geringe Bargeldsumme und Drogenutensilien. Diese wurden von der Polizei beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen, am Dienstagnachmittag wurde ein Haftbefehl gegen Mann erlassen.

