Cannabispflanzen in Wohnung gefunden

In Kamsdorf hat die Polizei sieben Cannabispflanzen beschlagnahmt











News von Derya Türkmen





Kamsdorf – Die Polizei hat am Dienstagabend in einer Wohnung sieben Cannabispflanzen beschlagnahmt. Der starke Marihuanageruch führte die Beamten direkt in die Wohnung des 32-Jährigen. In der Küche fanden sie ein Gewächshauszelt, in dem sich sieben Cannabispflanzen in einer Höhe von bis zu 30 cm befand. Die Pflanzen wurden durch die Polizei geerntet und beschlagnahmt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

