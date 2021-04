Polizei findet 120 Kilo Cannabis und Waffen

Wegen einer Pfändung und fanden Zollbeamte 120 Kilo Cannabis und Waffen











News von Derya Türkmen





Berlin/Wedding – Ein Mieter in Wedding musste wegen einer Pfändung Zollbeamte in seine Wohnung lassen. Die Beamten nahmen einen sehr starken Cannabis-Geruch wahr, der aus mehreren abgestellten Kartons zu entnehmen war. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Zivilfahnder durchsuchten die Wohnung und fanden in den Kartons und in mehreren Taschen fast 120 Kilo Cannabis und Verpackungsmaterial. Außerdem stellte die Polizei mehrere Schreckschusswaffen, Messer, einen Schlagstock und ein Elektroschockgerät sicher. Der Mieter wurde wegen Verdachts des Drogenhandels festgenommen.

