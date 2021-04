In Bern findet die Polizei 110 Kilo Cannabis

Nach Hausdurchsuchung stellt Polizei 110 Kilo Cannabis sicher















News von Derya Türkmen





Bern – Aufgrund von Hinweisen führte die Polizei in Berlin eine Hausdurchsuchung durch und stellten 110 Kilo Cannabis sicher. Das Marihuana war in Plastikbeutel verpackt, der geschätzte Wert liegt über eine Million Franken. Vier Personen zwischen 23 und 32 Jahren wurden festgenommen, die aktuell in Untersuchungshaft sitzen. Nun müssen sie sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

