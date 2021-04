Auf Gran Canaria wurde ein Taucher mit 77 Kilo Haschisch erwischt











News von Derya Türkmen





Las Palmas – Auf Gran Canaria wurde ein Taucher mit 77 Kilo Haschisch erwischt. Zur Festnahme des Tauchers und seines Komplizen, der am Hafen auf ihn wartete kam es am Mittwoch gegen 14 Uhr. Die beiden wurden am Dock von Los Cambulloneros von der Polizei abgeführt. Eine Patrouille der Hafenpolizei beobachtet einen Mann, der mit einer Leine Bündel aus dem Wasser zog. Als die Polizei sich das Geschehen vom nahen beobachteten wurden sie auf den Taucher aufmerksam. Insgesamt wurden vier Ballen sichergestellt, die beiden Männer wurden am selben Tag noch in Untersuchungshaft geschickt.

