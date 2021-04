Kascha April 2021

Kascha ist wie immer per E-Mail zu erreichen. Also ran an die Tasten, dumme Fragen gibt es nicht…

Ben (22, aus Berlin) fragt:

„Hi Kascha,

jetzt, wo die Temperaturen manchmal wieder deutlich über 0°C liegen, ist mir etwas aufgefallen: Ich konnte den ganzen Winter lang die Joints, die ich geraucht habe, nicht riechen. Bestenfalls hat es ein bisschen nach Tabak gestunken. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass man den Zwanni-Beutel in meiner Jackentasche meterweit riechen kann. Wenn ich einen Joint anzünde, riecht auch auf einmal meine ganze Wohnung nach Weed. Und das ist noch das gleiche Gras wie vorher. Wie kommt das?“

Kascha antwortet:

„Hi Ben,

das stimmt tatsächlich, mir fällt auch jedes Jahr an den ersten Frühjahrstagen auf – das ist möglicherweise in anderen Städten anders –, dass ganze Straßenzüge intensiv nach Weed riechen. Die Erklärung dafür ist aber denkbar einfach: Feuchte, warme Luft transportiert Geruchsmoleküle besser als trockene, kalte Luft. Dabei kann warme Luft Feuchtigkeit besser absorbieren als wenn sie kalt ist, weshalb kalte Luft immer etwas trockener ist. In vielen Innenräumen fällt die Luftfeuchtigkeit im Winter mit der Zeit auf etwa 30 %, was schlecht verpacktes Weed auch schnell knochentrocken macht. Im Frühjahr und Sommer ist sie hingegen fast doppelt so hoch. Deshalb kann man den typischen Cannabisgeruch dann auch wieder besser und über größere Distanzen wahrnehmen. Das hat natürlich ästhetische Vorteile und vielen Konsumenten macht das Kiffen dann auch wieder mehr Spaß. Leider ist stärkerer Geruch in Prohibitionsländern wie Deutschland aber nicht immer nur vorteilhaft. Vor allem, weil die Nachbarn im Innenhof nun auch wieder öfter ihre Fenster offen haben.“

Jasmin (24, aus Köln) fragt:

„Hallo Kascha,

ich habe in dieser ganzen Diskussion um CBD mitbekommen, dass es wohl synthetisches und natürliches CBD gibt. Ist das so ähnlich wie mit synthetischem und natürlichem THC, also dass das synthetische viel gefährlicher sein kann, weil es eben kein „richtiges“ THC ist, und man nicht weiß, wie stark es wirkt? Oder ist das da anders, weil CBD ja auch nicht high macht?“

Kascha antwortet:

„Hallo Jasmin,

diese Vermutung liegt auf den ersten Blick nahe. Tatsächlich klärt sich das aber auf, wenn man es sich etwas genauer ansieht. Synthetisch hergestellte CBD-Varianten sind mit natürlichem CBD nahezu identisch und werden in der Regel gut erforscht, um Komplikationen auszuschließen. Die als „Spice“ bekannten synthetischen THC-Nachbildungen werden wiederum häufig relativ schnell und vielfältig produziert, um jeweils nicht unter Betäubungsmittelgesetzgebungen zu fallen. Deshalb unterscheiden sie sich zum Teil erheblich vom natürlichen THC. Solche künstlichen Chemikalien werden nach einigen Berichten nun auch in minderwertige Cannabisblüten und Haschisch gemixt, um hochpotente Qualität zu suggerieren. Darüber liegen mir allerdings bisher wenige brauchbare Informationen vor – wer das hier liest und genaueres weiß, kann mir gerne schreiben. Wenn ihr dabei vorhabt, Details aus eurem Weed-Business auszuplaudern, benutzt aber lieber eine anonyme E-Mail-Adresse dafür, um nicht potentiell kompromittierende Informationen zu verbreiten. Zurück zum Thema: Auch beim synthetischen THC ist nicht alles „schlecht“. Der in Deutschland verbreitete Wirkstoff Dronabinol ist tatsächlich teilsynthetisches THC und der ebenfalls verbreitete Wirkstoff Nabilon ist ein vollsynthetisches THC, das, stark vereinfacht gesagt, aus dem Diphenol Resorcin und nicht aus der natürlichen Hanfpflanze hergestellt wird. Diese Wirkstoffe sind gut erforscht und bei weitem nicht so riskant wie das so genante „Spice“. Dabei kann man natürlich über die Vorteile von isoliert vorliegendem CBD gegenüber natürlichen Vollspektrum-Extrakten diskutieren, für die meisten Anwendungen ist sicherlich die natürliche Variante vorzuziehen. Zusammenfassend würde ich aber sagen, dass man auch vor synthetischem CBD keine Angst zu haben braucht. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du es gerne in diesem ausführlichen Hanfjournal-Artikel von 2019 nachlesen.

Niklas (20, aus Frankfurt) möchte wissen:

„Hi Kascha,

ich habe mir ein paar Samen gekauft, um dieses Jahr ein bisschen auf dem Balkon zu growen. Nicht so sehr, um krass viel Weed zu ernten. Eher, um mal zu erleben, wie die Pflanze wächst und sich entwickelt eigentlich. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn die Ernte dann auch rauchbar wäre. Im Moment ziehe ich die Pflänzchen auf dem Fensterbrett vor. Sie haben letzte Woche gekeimt und ich habe sie in kleine Blumentöpfe umgepflanzt. Meine Frage ist, wann kann ich sie gefahrlos rausstellen und brauchen sie für gute Ergebnisse zusätzliche Beleuchtung? Mein Balkon geht nach Südosten und hat am Tag bestimmt 6 Stunden volle Sonne im Sommer, aber ich habe gehört, die Pflanzen brauchen mehr als 12 Stunden Licht?“

Kascha antwortet:

„Hi Niklas,

da ich keine Informationen habe, ob du eine Ausnahmegenehmigung besitzt, gehe ich davon aus, dass du dich mit dem Anbau von Cannabis auf deinem Balkon strafbar machst. Deshalb darf ich dir dazu keine Anleitung geben. Allgemein kann ich dir aber sagen, dass Hanf draußen am besten gedeiht, wenn die Nächte zuverlässig frostfrei sind. Auf einem Balkon ist es meist etwas wärmer als auf dem freien Feld, aber wenn die empfindlichen jungen Pflanzen Frost abbekommen, nehmen sie Schaden. Viele Grower beleuchten die Jungpflanzen vor dem Rausstellen zusätzlich mit Kunstlicht, damit sie kräftiger werden. Ein heller Platz auf dem Fensterbrett funktioniert aber in der Regel auch. Wichtig ist, die Pflanzen nicht zu lange in den kleinen Töpfen zu lassen, damit sich lange und kraftvolle Wurzeln ausbilden können, die viele Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. Das Thema mit dem Licht ist etwas einfacher, als du es dir vorstellst. Tatsächlich gehen die meisten Hanfsorten von der Wachstums- in die Blütephase über, wenn sie weniger als 12 Stunden Licht bekommen. Nach den sechs Stunden Sonnenschein auf deinem Balkon wird es aber nicht sofort stockfinster, sondern ist weiterhin hell. Für die „innere Jahreszeitenuhr“ der Hanfpflanze reicht auch indirektes Licht völlig aus. Allerdings kann zusätzliches direktes Licht natürlich mehr Energie für die Produktion des erwünschten THC und dicker, praller Blüten liefern. Hierfür ist aber nicht nur das Licht entscheidend, sondern ein perfektes Gleichgewicht aus Belüftung, Beleuchtung und Düngung. Anders gesagt, wenn den Pflanzen zu heiß wird und sie nicht ausreichend Nährstoffe erhalten, kann auch ein Mehr an Photosynthese nur bedingt etwas ausrichten.“

