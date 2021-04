Marokko legalisiert den Anbau von Cannabis

Als zweites arabisches Land nach dem Libanon erlaubt Marokko den Anbau von Cannabis













News von Derya Türkmen





Marokko – Die marokkanische Regierung hat am 11. März den Anbau von Cannabis legalisiert. Hierbei handelt es sich für den medizinischen, kosmetischen und industriellen Gebrauch. Als Genuss- und Freizeitdroge gilt die Pflanze jedoch weiterhin als illegal. Diese Teillegalisierung war seit Beginn des letzten Jahrzehnts in Diskussion. Im Dezember 2020 war Marokko eines der 27 Länder, die für Cannabis als eine „weniger gefährliche“ Droge abgestimmt hatten. 25 Staaten votierten jedoch dagegen. Mit dieser neuen Gesetzeslage soll die Entwicklung eines landwirtschaftlichen und industriellen Kreislaufs gesichert werden. Das Ziel soll sein: „Illegale Pflanzen, die die Umwelt zerstören, in nachhaltige legale Aktivitäten umzuwandeln, die Wert und Arbeitsplätze schaffen“.

