Polizei stellt 18 Tonnen Haschisch sicher

Die spanische Polizei nimmt mehrere Drogenkuriere fest











News von Derya Türkmen





Kanaren/Spanien – Ein seit vier Monaten geplanter Einsatz der Polizei mit dem Namen Operation „Avio“ begann am Freitag. Der Fischkutter „Albatros Guard VSL“ wurde südwestlich von Gran Canaria abgefangen. Die Polizei entdeckte schließlich an Bord rund 18 Tonnen Haschisch und beschlagnahmte diese. Zudem nahmen die Beamten mehrere Männer mit ukrainischer Staatsangehörigkeit fest. Am Sonntag entdeckte die Polizei ein Rettungsschiff, in dem sie 35 Ballen mit je 30 Kilogramm Haschisch fanden. Eigentlich waren sie auf der Suche nach Migranten gewesen. Der Marktwert liegt knapp bei 1,8 Millionen Euro.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken