Forderung der FDP: Kontrollierte Freigabe von Cannabis

FDP hat am Donnerstag den Antrag in den Bundestag eingebracht













News von Derya Türkmen





Die FDP fordert eine kontrollierte Freigabe von Cannabis und hat am Donnerstag den Antrag in den Bundestag eingebracht. Zudem setzt die FDP diesmal eine Frist und fordert die Bundesregierung auf, bis zum 31. Mai 2021 einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken ermöglicht. In dem Antrag nennt die FDP den Schwarzmarkt als Kernproblem: „Ein Dealer ist nicht am Gesundheits- oder Jugendschutz interessiert, sondern an Verkäufen. Neben Cannabis werden auf dem Schwarzmarkt meist auch andere härtere Drogen angeboten, wodurch das Risiko steigt, dass Cannabis zur Einstiegsdroge wird. Diese Gefahr könnte durch eine legale kontrollierte Abgabe vermieden werden.“

