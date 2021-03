SPD überarbeitet ihr Wahlprogramm und will kleine Menge Cannabis legalisieren



Bild: Archiv





News von Derya Türkmen





Die SPD will Cannabis legalisieren, wenigstens eine kleine Menge. Dies steht nun im überarbeiteten Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Am Wochenende berieten sich nämlich die Parteigremien erneut über das sogenannte „Zukunftsprogramm“ von Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die Drogenpolitik soll vonseiten der SPD lockerer gestaltet werden und heißt es in der neu hinzugefügten Passage: „Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum nicht gesenkt, sie stehen einer effektiven Suchtprävention und Jugendschutz entgegen und binden enorme Ressourcen bei Justiz und Polizei“. Die SPD strebt Modellprojekte an, in der eine Abgabe von Cannabis an Erwachsenen legal gestaltet werden soll. Zudem heißt es im Programm: „Wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit der wir einen adäquaten politischen Umgang finden müssen“.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken