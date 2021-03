5.800 Postsendungen mit Cannabis-Samen abgefangen

Kölner Zoll stellt knapp 70.000 Cannabis-Samen im Postverkehr mit den Niederlanden sicher

Die Pressemitteilung des Kölner Hauptzollamtes vom 4. März blieb bislang weitgehend unbeachtet, obwohl die Erfolgsmeldung auf erschreckende Weise zeigt, dass der Krieg gegen die Hanfpflanze in Deutschland auf Hochtouren läuft und immer mehr Opfer fordert.

Allein in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres konnte der Kölner Zoll rund 5.800 Briefe aus dem Postverkehr mit Niederlanden filtern, in denen knapp 70.000 Cannabis-Samen im Wert von rund 560.000 Euro gefunden wurden. Die Postsendungen waren an Privatempfänger in ganz Deutschland adressiert, gegen die entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Die örtlich zuständigen Zollämter und Polizeidienststellen würden bereits gegen die Cannabis-Samen-Schmuggler ermitteln.

Aus Insider-Kreisen ist zu hören, dass der Großteil der konfiszierten Postsendungen vom Hanfsamenhersteller „Sensi Seeds“ stammen soll. Weder vom Kölner Zoll noch von „Sensi Seeds“ gibt es dazu eine Stellungnahme. Ebenso verschweigt die Zollbehörde, welche technischen Hilfsmittel dazu beigetragen haben, aus Abermillionen Postsendungen aus den Niederlanden jene 5.800 Briefe gezielt herauszufischen, die Cannabissamen beinhalten.

Der Erfolg des Kölner Hauptzollamtes ist wahrlich besorgniserregend. Bleibt es bei dieser Quote, könnten bis Jahresende noch ein paar Zehntausend Briefe dazukommen, die allein in Köln abgefangen werden.

Die Auswirkungen der Zolloffensive im Postwesen sollten nicht unterschätzt werden. Das Vertrauen der Kunden in den Versandhandel von Cannabis-Samen könnte auf Grund der vielen abgefangenen Sendungen sinken, und die Gefahr, nach einer Online-Bestellung Besuch von der Polizei zu bekommen, steigt erheblich.

Bleibt aktuell nur der dringende Rat: Holzauge, sei wachsam!

