Suchtbeauftragte Daniela Ludwig ist gegen Legalisierung von Cannabis

Die Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig spricht gegen eine Legalisierung von Cannabis. Bei einer Online-Diskussionsrunde der CDU am Montag argumentierte sie wie folgt: „Wir haben kein Interesse, den zwei Volksdrogen Alkohol und Tabak noch eine dritte hinzufügen“. Zudem erklärte sie auch: „Wer in jungen Jahren in einen regelmäßigen Konsum hineinrutsche, riskiere einen deutlichen Abfall der Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und psychische Erkrankungen, die nicht reversibel seien.“

