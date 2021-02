Drug Checking in Basel findet synthetische Cannabinoide

Das Drug Checking entdecket in Cannabis-Proben gefährliche synthetische Cannabinoide













News von Derya Türkmen





Basel – Das Drug Checking in Basel findet in vielen Cannabis-Proben gefährliche synthetische Cannabinoide. Seit 2019 wird in Basel die Qualität der sich im Umlauf befindlichen Drogen untersucht. Konsumenten können anonym die Substanzen zur Analyse abgeben. Für das Jahr 2020 stellte sich nun heraus, dass es sich bei 26 von 29 untersuchten Cannabisprodukten um synthetische Cannabinoide handle, die große Gesundheitsrisiken darstellen und ungewollte Wirkungen herbeirufen würden.

