Cannabisplantage in ehemaliger Gaststätte entdeckt

Polizei entdeckt 2.500 Cannabispflanzen in einer ehemaligen Gaststätte





Bild: eSheep / freeimages





News von Derya Türkmen





Hürth – Nach einem anonymen Hinweis entdeckte die Polizei am vergangenen Montag rund 2.500 Cannabispflanzen in einer ehemaligen Gaststätte. Die Pflanzen waren ungefähr vier Wochen alt und in zwei Monaten hätten sie abgeerntet werden können. Zudem wurden weitere Jungpflanzen in den ehemaligen Sanitätsräumen gefunden. Die Polizei hat vor Ort einen Tatverdächtigen festgenommen und die Pflanzen im Wert von etwa 1,2 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen noch, die Polizei sucht nach weiteren Tätern.

