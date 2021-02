Gute CBD-Öle erkennen

Promotion

Eine große Anzahl von CBD-Produkten wird mittlerweile auf dem Markt angeboten. Leider gibt es hier kaum standardisierte Produktionsverfahren und so kommt es oftmals zu Verunreinigungen im Endprodukt. Verschiedene Testinstitute haben CBD-Öle und Kapseln genauer unter die Lupe genommen, deren Test-Fazit fällt dabei kritisch aus. Wie erkenne ich aber nun als Verbraucher ein gutes CBD Öl?

Als erstes Kriterium kann die Farbe zu Hilfe genommen werden. Ein mit schonenden Verfahren ohne die Zuhilfenahme von Lösungsmitteln, Chemikalien und Hitze gewonnenes Produkt bewahrt die natürliche goldgelbe Farbe der Phytocannabinoide. Dunkle, teerartige Farben deuten dagegen auf weniger schonende Verfahren. Im Endprodukt befinden sich eventuell Verbrennungsrückstände.

Das CBD in Canna Anna wird beispielsweise mittels schonender CO²-Extraktionsmethode gewonnen. Da diese Methode ohne Lösungsmittel oder Hitzeeinwirkung arbeitet, entsteht ein besonders reines, natürliches Hanföl.

Material von geringer Qualität kann im schlimmsten Fall schimmlig sein oder Pestizide und Schwermetalle enthalten. Daher sind Geruch und Geschmack ebenfalls gute Hinweisgeber auf die Produktqualität. Ein reines Hanföl duftet nach frischem Heu, der Geschmack ist nussig, hanfig. Der in Canna Anna verwendete EU-zertifizierte Nutzhanf wird rein natürlich angebaut. Auf Pestizide wird dabei vollständig verzichtet. Die Basis von Canna Anna bildet ein kaltgepresstes Hanfsamenöl. Canna Anna enthält nur das natürliche Spektrum der im Hanf vorkommenden Cannabinoide und Terpene. Im Öl findet sich also keine Anreicherung mit kristallinem oder synthetischem CBD. Jede Produktionscharge der Canna Anna-Öle wird abschließend in einer Analyse überprüft, sodass 100 Prozent Sicherheit auf ein erstklassiges Produkt besteht.

Das beliebte Massageöl von Canna Anna ist in verschiedenen Stärken mit 3%, 5%, 10% und 15% CBD erhältlich. Durch die natürlichen Inhaltsstoffe sind alle Produkte dieser Linie sehr effektiv, und durch die sparsam Anwendung ist auch das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar.

Unter www.mein-CBD.de gibt es das Öl von Canna Anna und viele weitere CBD-Produkte zu kaufen – schaut einfach mal im onlineshop vorbei.

