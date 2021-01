Drogendealer in Berlin festgenommen

Berliner Drogendealer wird bei einer Polizeikontrolle durch eine Stoffmaske enttarnt



Bild: Peter Gröbing





News von Derya Türkmen





Berlin/Wedding – Am Dienstag gegen 12:40 Uhr waren zwei Polizisten zusammen mit den Security-Mitarbeitern der BVG im U-Bahnhof Amrumer Straße auf Streife. Sie hielten einen 25-Jährigen an, da er nur eine Stoffmaske trug. Die Beamten fragten ihn, ob er denn auch eine medizinische Maske hätte. Dieser bejahte, griff in seine Jackentasche und holte die Maske hervor, dabei fiel dem 25-Jährigen ein Tütchen mit Cannabis aus der Tasche. Die Polizisten begannen sofort mit einer Durchsuchung und fanden zwei Mobiltelefone und weitere 15 Drogen-Päckchen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

