US Rapper Jay-Z investiert Millionen in Cannabis





News von Derya Türkmen





US Rapper Jay-Z wird mit seiner Firma The Parent Company zehn Millionen US-Dollar (ca. 8,1 Millionen Euro) in bereits bestehende Cannabisfirmen investieren. Laut US-Medien soll es das größte legale Cannabis-Investment in der Geschichte der USA sein. Außerdem soll das Geld seines Investments an bereits bestehende Kleinunternehmen von Afroamerikanern und anderen Minderheiten in den Staaten fließen.

